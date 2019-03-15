«آل مكتوم الخيرية» تفتتح اليوم ملتقى «نحن معكم»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

تحت رعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، يفتتح مساء اليوم ملتقى «نحن معكم» لأصحاب الهمم بمنطقة «كايت بيتش» الجميرا في دبي، برؤية عصرية جديدة بالتزامن مع عام التسامح، وذلك لدمج أصحاب الهمم في المجتمع كعناصر فاعلة ومتميزة في المجتمع.

وتقام فعاليات الملتقى لـ 10 أيام اعتباراً من الـ 4 مساء وحتى الـ 10 متضمنة منتجات مراكز أصحاب الهمم ومنتجات الأسر المتعففة وعروضاً ترفيهية للأطفال وأركاناً للمأكولات الشعبية والحرف اليدوية.

وقال محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية: «هذا الملتقى حظي برعاية خاصة واهتمام كامل لدمج أصحاب الهمم في المجتمع والحياة العامة ».