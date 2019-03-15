حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء منشورات القاسمي «دار نشر»

المصدر: الشارقة – البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2019، بشـأن إنشاء منشورات القاسمي «دار نشر»، ويقضي المرسوم الأميري أن تُنشأ في إمارة الشارقة دار نشر تُسمى: «منشورات القاسمي»، تكون مؤسسة فردية، لها الاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها، وتعمل على أساس غير ربحي.

ويُعتمد مسمى الدار باللغة الإنجليزية كالآتي: «AL QASIMI PUBLICATIONS». ووفقاً للمرسوم الأميري يكون مقر الدار الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز أن تُنشئ فروعاً ومكاتب لها داخل إمارة الشارقة وخارجها، بناءً على موافقة صاحب الدار.

وحسب المرسوم الأميري، تهدف منشورات القاسمي «دار نشر»، إلى نشر وتوزيع الأعمال التي تضيف إضافة نوعية إلى المكتبات العربية والعالمية، وتسعى إلى توسيع القاعدة الجماهيرية للقراءة، وتوفير المواد العلمية والأدبية والثقافية المتنوعة والمتجددة، والاهتمام بالنشر الورقي والإلكتروني، وتعمل على دعم الجهات والمؤسسات الإنسانية والخيرية.



ويكون للدار في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة اختصاصات نشر وتوزيع المؤلفات والإصدارات التي تتفق مع أهداف الدار، ويوافق عليها صاحبها.