«مبادرات محمد بن راشد العالمية» تستعرض منجزاتها في «ديهاد»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث استعرضت المؤسسة مجموعة من المبادرات ذات البعد الإقليمي والعالمي، مسلِّطةً الضوء على أبرز المشاريع والبرامج التي تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة في شتى المجالات، مع إبراز منجزاتها والنتائج التي حققتها، كما بحثت المؤسسة فرص التعاون وإقامة شراكات مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في مجال العمل الإنساني والإغاثي والتنموي.

منصة ديهاد

وأكدت سارة النعيمي، مدير إدارة المشاريع الخاصة في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن المؤسسة بمختلف قطاعاتها حريصة على التعريف بمبادراتها ومنجزاتها وأنشطتها، لافتةً في هذا الخصوص بالقول: «لدينا أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تحت مظلة المؤسسة الأم تنفذ مئات البرامج والمشاريع ذات الطبيعة المستدامة، والهادفة إلى الارتقاء بنوعية الحياة في مختلف قطاعات التنمية البشرية إلى جانب العمل الإغاثي المنهجي».