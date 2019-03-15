«طرق دبي» تبحث احتياجات أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي بمركز راشد لأصحاب الهمم جلسة حوارية مع 73 ممثلاً عن الجهات والمراكز ذات الصلة وأصحاب الهمم وأولياء أمورهم، وبحث أهم الاحتياجات والمتطلبات التي يتطلعون إليها، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تقديم الخدمات المتميزة والدعم والتعاون المستمر لأصحاب الهمم استجابة لمبادرة حكومة دبي الرشيدة «مجتمعي – مكان للجميع».

حضر الجلسة الحوارية محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين رئيس المجلس، وعادل شاكري، مدير إدارة تطوير وتخطيط الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة، وعدد من مديري الإدارات المعنية ذات العلاقة وممثلي جميع المؤسسات والقطاعات في الهيئة، حيث بدأت الجلسة الحوارية بتقديم عرض مرئي لتوضيح الخدمات المقدمة والمشاريع المنفذة كافة لفئة أصحاب الهمم والمتضمنة جميع قنوات التواصل المتاحة والخدمات والتطبيقات الإلكترونية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح الملا، مدى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة والمسؤولون في هيئة الطرق والمواصلات لهذه الفئة من المجتمع، وذلك من خلال استراتيجيات وخطط وبرامج وموازنات مالية تنفذها الهيئة من أجل تلبية احتياجات أصحاب الهمم بوصفهم الرقم المهم في أجندة أعمالنا، وأن هذه المخصصات تجسّدت في تقديم أفضل الخدمات المتميزة لهم.