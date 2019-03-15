تعزيز الحوار في «سوربون أبوظبي»

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

نظمت جامعة السوربون أبوظبي مساء أول من أمس، فعاليات «اليوم العالمي» تحت شعار احتفال التسامح وتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات.

شهد الاحتفال عدد من السفراء وشخصيات دبلوماسية وممثلون عن بعثات دبلوماسية وطلاب الجامعة وأولياء الأمور، ولفيف من الخبراء والباحثين والكادر الإداري والأكاديمي.

شهدت الفعالية العديد من الأنشطة الثقافية والفنية التي تعكس ثقافة الدول التي تجمعها الجامعة تحت سقف واحد، بما يعكس قيم التسامح والاحترام والمحبة. وشارك الطلبة في عروض الأزياء وارتدوا الملابس التقليدية الوطنية التي تعكس ثقافتهم كما قاموا بتقديم المأكولات الشعبية التي تتميّز بها بلدانهم. وتزامناً مع عام التسامح، شارك الطلبة بورشة عمل مع الفنان الإماراتي محمد المندي، حيث قاموا بكتابة كلمة تسامح بلغتهم على لوحة كبيرة عُرضت خلال الاحتفال. كما تم إطلاق كتاب Encyclopedia Palestinnica من قبل مجلس الأعمال الفلسطيني، بحضور المؤلف الدكتور محمد هاشم غوشة.

قواعد التسامح

وأكدت الدكتورة فاطمة سعيد الشامسي، نائب المدير للشؤون الإدارية في جامعة السوربون أبوظبي- لـ«البيان»- أن الجامعة تنظم فعاليات «اليوم العالمي» تحت شعار احتفال التسامح وتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات بهدف إلى إرساء قواعد وأصول التسامح في نفوس النشء.