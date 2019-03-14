تنبيه مهم للمواطنين المتواجدين في ماليزيا

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت سفارة الدولة في كوالالمبور جميع المواطنين المتواجدين في ماليزيا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والبقاء بعيداً عن منطقة باسير جودانج بولاية جهور، (Sungai Kim Kim, near Pasir Gudang ) الذي تعرض نهرها للتلوث الكيميائي.

وأهابت سفارة الدولة بالمواطنين ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية بارتداء قناع من نوع R95 وتجنب الأنشطة الخارجية، ومراجعة الطبيب فورًا في حالة الشعور بالغثيان وصعوبات في التنفس والقيء واحمرار في العينين وألم في الصدر. وذلك من تاريخ اليوم الخميس 14 إبريل إلى أن يتم إعلان خلو المنطقة من الخطر.

ويرجى من مواطنين الكرام التسجيل في خدمة تواجدي.

وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل على الأرقام التالية:

+ 60342535221

+ 97180044444