طحنون وسرور بن محمد وهزاع بن زايد يحضرون زفاف محمد بن دسمال السويدي

المصدر: أبوظبي - وا

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد الله محمد بن دسمال السويدي، بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة الشيخ فيصل بن عبيد آل مكتوم، وذلك في مجلس البطين في أبوظبي.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

وأعرب الحاضرون عن شكرهم وساعدتهم لمشاركة سمو الشيخ هزاع بن زايد أفراحهم، لما لذلك من أثر إيجابي في توطيد العلاقات الأسرية بين أطياف المجتمع الإماراتي.

حضر الحفل، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين. وتخلل الحفل، الذي حضره جمع من المسؤولين والمدعوين وأقارب العريس والأصدقاء، لوحات من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.