حاكم عجمان يتسلم «شخصية العام» من جوائز الصحة

المصدر: عجمان - وام

تسلم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جائزة «شخصية العام»، والتي جاء منحها من «جوائز الصحة السنوية» التي ترعاها هيئة الصحة في دبي، وذلك تقديراً لمسيرة سموه الحافلة بالإنجازات، وامتناناً لدعمه المتواصل لقطاع الرعاية الصحية والبحث العلمي في دولة الإمارات، ودعم سموه الخاص للمرأة الإماراتية واهتمامه الشخصي بعملها وتوليها المسؤوليات والمناصب العليا في مختلف المجالات والتخصصات، ولا سيما الطبية منها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه الوفد الرسمي لهيئة الصحة بدبي الذي تقدمه معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وضم المديرين التنفيذيين في الهيئة ومسؤولي مجموعة ثومبي ممثلة في محي الدين ثومبي رئيس المجموعة.

وأكد الوفد عقب تسليم صاحب السمو حاكم عجمان درع الجائزة وشهادة التقدير.. عن اعتزازه وفخره بشخص سموه وإسهاماته التي أغنت حركة التطور العلمي والصحي والثقافي داخل الدولة وخارجها، إلى جانب رؤى سموه ودعمه لمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وأعرب سموه عن تقديره واستحسانه للتطور الذي يشهده القطاع الصحي في الدولة بشكل عام وفي دبي على وجه التحديد، كما أثنى سموه على استراتيجية التطوير الشامل التي تتبنى هيئة الصحة بدبي تنفيذها.

وأشاد بجهود الهيئة المبذولة من أجل تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وحيا سموه حرص الهيئة على توفير كل الفرص أمام المرأة الإماراتية لخوض ميدان العمل الطبي واعتلاء المناصب القيادية والإشرافية والتنفيذية في مختلف التخصصات، مؤكداً سموه على أهمية خوض التخصصات الطبية الدقيقة، مشيداً بدور المرأة الإماراتية التي أثبتت قدرتها على المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية الحضارية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات منذ تأسيسها من خلال مساهمتها الفعالة في خدمة المجتمع وقيادتها للكثير من المهام الوطنية، مقدراً دورها الريادي والجهود التي تبذلها في مواقع العمل المختلفة وتحقيق الكثير من الإنجازات وخاصة في المجال الصحي.

وأوضح أن المرأة الإماراتية أصبحت على مستوى عال من التعليم والخبرة في الكثير من العلوم، داعيا الجهات المسؤولة إلى ضرورة الاهتمام بالمرأة وبنات الوطن وابتعاثهن للدراسة في تخصصات علمية نادرة وخاصة في المجال الصحي مثل القلب والعيون والأطفال وغيرها من التخصصات، مؤكداً أن ثقة قيادة وحكومة الإمارات والدعم والمساندة التي تقدمها للمرأة ساهمت في رفع مكانتها بين نساء العالم وحصولها على تقدير عالمي لإنجازاتها.

وقال سموه «نحن فخورون بما وصلت إليه المرأة الإماراتية من تقدير واحترام محلياً وخارجياً وتفوقها في الأداء».. مشيداً بدورها وقدرتها على تمثيل بلادها في المحافل الدولية، وذلك من خلال ما توفر لها من إمكانيات ومقومات من قبل القيادة الرشيدة.

وعبر سموه عن تقديره الخاص لـ«جوائز الصحة السنوية» التي ترعاها هيئة الصحة بدبي، وقال سموه إن الجوائز لها أثرها البالغ في خلق بيئة تنافسية إيجابية لنماء الإبداع والحفاظ على المتفوقين وأصحاب العقول المميزة، ولا سيما في مجال الطب الذي يقوم تطوره على الابتكارات والاكتشافات.

ووجه سموه الشكر والتقدير للقائمين على «جوائز الصحة السنوية»، مؤكداً أن الجائزة نجحت وفي وقت وجيز من ترسيخ مكانتها محلياً، وأنه يتطلع إلى امتداد نجاحها إقليمياً ودولياً من أجل تحفيز المؤسسات الصحية والعاملين فيها على تحقيق المزيد من الريادة التي تصب في خدمة الناس وسعادتهم.

وكان صاحب السمو حاكم عجمان والحضور قد استمعوا لشرح موجز من معالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي حول استراتيجية تطوير القطاع الصحي في دبي 2016 /2021 وأهدافها الاستراتيجية المتصلة بتوجهات الدولة والأجندة الوطنية، والتي تسعى الهيئة من خلالها لتعزيز مكانة الإمارات وتفوقها على الساحة الصحية الدولية.

ونوه معالي القطامي خلال الاستقبال بأن جائزة «شخصية العام» التي تم تقديمها لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في الدورة الثالثة لـ«جوائز الصحة السنوية» صادفت أهلها، وأنها جاءت وفاءً وعرفاناً لمسيرة سموه الحافلة بالإنجازات، وتقديراً لثقته في أبناء الدولة وقدرتهم على النجاح والتفوق وتحقيق الريادة في جميع المجالات والمحافل الدولية.