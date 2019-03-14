مؤتمر دور الأسرة في تعزيز التسامح ينطلق الاثنين المقبل بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنظم وزارة التسامح مؤتمر «دور الأسرة في تعزيز التسامح» الذي يقام في قصر الإمارات بأبوظبي الاثنين المقبل.

ويستضيف المؤتمر، الذي يشارك فيه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، 300 شخصية عربية وعالمية من المفكرين والقادة والخبراء، ضمن 5 جلسات تدور حول مفاهيم تعزيز قيم التسامح والإخاء محلياً وعالمياً.

وتناقش الجلسة الرئيسة موضوع «أم الإمارات كنموذج في التسامح في المجتمع والعالم»، فيما تبحث الجلسات النقاشية موضوعات تتعلق باستشراف مستقبل المراكز المجتمعية في تعزيز قيم التسامح، ورسم سياسات وتشريعات وقوانين وحوكمة التسامح للأسرة والمجتمع، إلى جانب بحث تعزيز الوعي بمنظومة قيم التسامح في مجال الأمومة والطفولة، كما تناقش إحدى الجلسات دور الإعلام الموجه للأسرة والمجتمع في تعزيز التسامح واحترام التنوع.

ويشارك في النقاشات فوزية بنت عبد الله زينل، رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين، ومعالي محمد المر رئيس، مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية، والدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة في مصر، وتركي عبد الله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، والدكتور سليمان الهتلان، الرئيس التنفيذي لشركة الهتلان ميديا في الإمارات.