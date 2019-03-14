حاكم عجمان وملك البحرين يبحثان تعزيز العلاقات

المصدر: عجمان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، في قصر الصفيا الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.ورحب سموه خلال اللقاء بزيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي رافقه فيها الشيح ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تم تبادل الأحاديث الودية المعبرة عن متانة العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين وشعبيهما الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.

وألقيت خلال اللقاء قصيدة شعرية رحب فيها الشاعر سعيد خلفان الكعبي بملك البحرين والوفد المرافق له.

وأقام صاحب السمو حاكم عجمان مأدبة غداء تكريماً للملك حمد بن عيسى آل خليفة.