«قضاء أبوظبي» و«نيابة دبي» تتبادلان الخبرات العدلية

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من النيابة العامة في دبي برئاسة المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول، وذلك في إطار جهود تعزيز علاقات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع مختلف المؤسسات القضائية والعدلية، ومناقشة الحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة العمل القضائي.

وكان في استقبال الوفد، المستشار محمد ضويهر الكثيري، المحامي العام الأول، والمستشار حسن محمد الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي.

واطلع الوفد خلال الزيارة على تجربة نيابة أبوظبي في تقديم خدمات قضائية وعدلية متميزة وفق أرقى الممارسات العالمية، وبرنامج النيابة العامة الإلكتروني، إلى جانب التعرف إلى أحدث الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين، وإنجاز التحول إلى الملف الإلكتروني في إجراءات سير القضايا الجزائية.

واستمع الوفد خلال الزيارة إلى عرض تقديمي لاستراتيجية النيابة العامة في أبوظبي، والهيكل التنظيمي والتطور الذي شهدته خلال السنوات الماضية عبر التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية المقدمة.

وتعرف إلى نظام المحاكمة عن بُعد، الذي يتضمن نظام ربط النيابة العامة والمحاكم الجزائية بالمنشآت العقابية والإصلاحية ومراكز الشرطة، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، كما اطلع على تطبيق «بلّغ النيابة»، المخصص لأفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، للإبلاغ عن أي واقعة معاقب عليها قانوناً مع تقديم الدليل.

كما استمع إلى شرح حول تطبيق «أذون النيابة» مع شرطة أبوظبي وبلدية مدينة أبوظبي، الذي يهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات إصدار الأذونات، ويضمن اختصار الوقت والجهد، إلى جانب توفير قاعدة بيانات للأذون تتسم بالدقة والكفاءة والسرية العالية.