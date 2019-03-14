شرطة أبوظبي تفوز بجائزة دولية في تمكين المرأة العاملة

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت دولة الإمارات متمثلة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في دعم وتمكين المرأة على المستوى العالمي في حفل أقيم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك تقديراً لدورها الريادي ومبادراتها المتميزة على صعيد الاهتمام بالمرأة العاملة. وأشادت الرائد الدكتورة آمنة البلوشي مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي برعاية ودعم القيادة الرشيدة، وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمسيرة المرأة الإماراتية العاملة.