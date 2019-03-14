شرطة أبوظبي تستشرف المستقبل في إدارة الطوارئ

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرضت شرطة أبوظبي استراتيجيتها ومشاريعها التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي ومستقبل إدارة الطوارئ والأزمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها في مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات، الذي اختتم فعالياته بأبوظبي تحت شعار «استشراف مستقبل الطوارئ والأزمات: قدرات وتحديات».

وقدم ورقة العمل في المؤتمر، الرائد الدكتور المهندس ناصر محمد الساعدي، مستشار الذكاء الاصطناعي في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، مشيراً إلى أهمية المؤتمر في متابعة المستجدات والاستفادة من تجارب دول العالم.

وناقش المؤتمر الذي نظمته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث العديد من القضايا التي تحدد مستقبل إدارة الطوارئ والأزمات، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي.