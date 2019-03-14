14 منتسبة في شرطة رأس الخيمة يتدرّبن على «المحقق الجنائي المحترف»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

افتتح العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، بحضور العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط وموظفي معهد تدريب الشرطة، دورة ( المحقق الجنائي المحترف ) بمشاركة ( 14 ) منتسبة من العنصر النسائي، انطلاقاً من منهجية تحديد الاحتياجات التدريبية التي تهدف إلى تدريب وتطوير الموارد البشرية، مما يضمن وجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة قادرة على القيام بمهامها ومسؤولياتها على أفضل وجه.

متطلّبات

وأوضح العميد جمال الطير، أن الدورة ستستمر لفترة ثلاثة ( 3 ) أشهر متتالية، يتم خلالها شرح وتقديم مجموعة من العلوم والقوانين النظرية والتطبيقية التي تزوّد العنصر النسائي بمتطلبات العمل الأمني خاصة في مجال التحقيق والبحث الجنائي وجمع الأدلة والمعلومات، وذلك من خلال دراسة وفهم عدة محاور أمنية مثل قانون العقوبات، وقانون الإجراءات، وعلم الإجرام، وعلم النفس، والحس الأمني، ولغة الجسد، وغيرها من العلوم والقوانين الشرطية والأمنية، التي تهدف إلى صقل خبرة العنصر النسائي في مجال التحقيق الجنائي، ضمن إطار حقوق المتهم الإجرائية.