«نيابة دبي» تطلع وفداً من «الهوية والجنسية» على خدماتها الذكية

المصدر: دبي - البيان

استقبلت النيابة العامة بدبي وفداً من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بهدف الاطلاع على تجربة النيابة في العمل القضائي ودورها في التحول الإلكتروني والذكي في الخدمات وإجراءات العمل.

وجاء الاستقبال انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجهات والدوائر الحكومية وما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية مهمة تخدم الجانبين. وكان في استقبال الوفد المستشار خالد الزرعوني المحامي العام بنيابة بر دبي.

واطلع الوفد الزائر على تجربة النيابة في الأمر الجزائي وقضية اليوم الواحد، ونيابة الدار، كما تناول الاجتماع استعراضاً للخدمات الإلكترونية والذكية في النيابة العامة وتعرفوا كذلك على كيفية تقديم الإجراءات الإدارية المتبعة في التقاضي عن بعد وإذن التفتيش الذكي والتعريف بمشروع الكفالة الذكية.

حضر اللقاء من جانب النيابة العامة خالد الحمادي وكيل نيابة أول وأمينة أهلي وكيل نيابة أول وفاطمة بن حيدر القائم بأعمال مدير إدارة تقنية المعلومات.

ومن جانب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، المقدم محمد كاسب المسافري مدير إدارة الشؤون القانونية، والنقيب خالد سعيد سويدان رئيس قسم التوفيق والمصالحة، والنقيب حسن عبدالله آل علي رئيس قسم الاستشارات القانونية والاتفاقيات.

وفي نهاية الزيارة تم تبادل الدروع بين الطرفين، وأشاد وفد الهيئة الاتحادية بالمبادرات المتميزة والذكية لنيابة دبي.