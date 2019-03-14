8000 جلسة غسيل كلى بمستشفى خليفة في أم القيوين 2018

المصدر: أم القيوين - البيان

استقبل مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين 3000 مريض كلى خلال عام 2018 بزيادة وقدرها 50 في المئة عن عام 2017 من بينهم مرضى ما بعد زرع الكلية، فيما بلغ عدد جلسات غسيل الكلى 8000 جلسة العام الماضي.

وأكد ليام دوفي الرئيس التنفيذي للمستشفى أهمية زيادة الوعي بأهمية تحسين النمط المعيشي والتركيز على ممارسة النشاط البدني اليومي، وذلك بمناسبة فعاليات اليوم العالمي للكلية التي نظمها المستشفى تحت شعار«صحة الكلى لكل شخص في كل مكان»، والتي أقيمت في النادي العربي ومول أم القيوين وتخللها العديد من الأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية تحسين النمط المعيشي والتركيز على ممارسة النشاط البدني اليومي.

ولفت إلى أن الحملة التي تهدف إلى خلق الوعي لدى المجتمع حول السلوكيات الوقائية، والتعرف على عوامل الخطورة للأمراض الكلوية، وكيفية التعايش مع أمراض الكلى، وذلك لكي ينعم المجتمع بصحة أفضل.

أجهزة

من جهته أكد الدكتور أحمد العجة استشاري أمراض الكلى أن القسم تتوافر به 10 أجهزة غسيل كلى بالإضافة لأربعة أجهزة للحالات الحرجة في قسم العناية المشددة، وتستغرق كل جلسة حوالي أربع ساعات على ثلاث ورديات يومية، لافتاً إلى أن جلسات غسيل الكلى يمكن أن تعوض أداء الكلية الطبيعية لوظائفها في جسم الإنسان بنسبة 20% إلى 30%.

وأشار إلى أن أبرز مسببات الفشل الكلوي في الدولة هو مرض السكري المسؤول عن حوالي 40% من الفشل الكلوي، إضافة إلى ارتفاع الضغط الشرياني وأمراض الكلية المناعية والوراثية الأخرى.