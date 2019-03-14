بلدية الظفرة تنظم حملة لمكافحة الحشرات والقوارض

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفذ بلدية منطقة الظفرة، حملة لمكافحة الحشرات والقوارض قبل هدم المباني القديمة والمهجورة، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، حيث يتم رش المباني تحت الهدم منعاً لانتشار القوارض والحشرات، وقد تم تطبيق حملة الرش والمكافحة بمدينة غياثي، على أن تتواصل في باقي مدن المنطقة.

وتحرص البلدية على الاهتمام بالبيئة وسلامتها والمحافظة على المظهر العام من خلال إزالة المشوهات ونشر الرقعة الخضراء، استكمالاً لنهج الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تولي المحافظة على البيئة اهتماماً كبيراً. وتواصل البلدية حملة هدم المباني والتخلص من المباني المهجورة التي تشكل خطراً بيئياً وأمنياً على المجتمع، والحملات التوعوية والتفتيشية على مستوى المنطقة لإزالة كافة المشوهات.