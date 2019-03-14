المجلس الإشرافي ببلدية عجمان يستعرض مشاريعه للمتعاملين

المصدر: عجمان - وام

استعرض المجلس الإشرافي لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان استراتيجية الدائرة 2019-2021 والخدمات والمشاريع والمبادرات المقدمة لجمهور المتعاملين للارتقاء بمستوى الأداء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وحضور عبد الرحمن محمد النعيمي نائب رئيس المجلس والأعضاء المستقلين والتنفيذيين وأمين سر المجلس.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: إن هذا المجلس جزء من إطار الحوكمة المعمول به بالدائرة ويهدف إلى تبني الممارسات المعمول بها في مجالس الإدارة للهيئات والقطاعات الخاصة للارتقاء بالعمل في القطاع الحكومي.

أتمتة وتناول الاجتماع إنجازات الدائرة في مجال أتمتة خدماتها والتحول الرقمي وما نتج عنه من تحول المتعاملين من استخدام قناة الحضور الشخصي لمراكز سعادة المتعاملين إلى استخدام قناة الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية.

كما تم خلاله عرض استراتيجية الدائرة 2019-2021 التي تضم عدداً من الموجهات لتطويرها مثل رؤية عجمان 2021 والأجندة الوطنية وتوجهات الحكومة الاتحادية مثل الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل.