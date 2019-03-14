مراكز الشرطة في دبي تواصل التوعية بأضرار المخدرات

المصدر: دبي - البيان

تُواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي حملتها التوعوية لكل مرتب مراكز الشرطة، وذلك لرفع المستوى الثقافي لديهم بداية بمخاطر المخدرات وأضرارها والتعرف على أنواع المخدرات وطرق تعاطيها وأدواتها، بالإضافة إلى آلية التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عبر مركز الاتصال الموحد 901، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بنشر ثقافة أضرار المخدرات بين مرتب الشرطة (دوريات ومناوبين) وتوعيتهم بأنواعها وأشكالها والعلامات الظاهرة على المتعاطي.