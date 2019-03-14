عبدالعزيز بن علي النعيمي يتسلّم «الجائزة الدولية للتميز»

المصدر: عجمان - البيان

تسلّم الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، «الجائزة الدولية للتميز في مجال تمكين الشركاء لعام 2019» باعتباره السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، والمفوض الأممي للترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي يمنحها مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية باعتماد من منظمة سوق الأمم المتحدة العالمي، وتكريمه بجائزة شخصية العام للمسؤولية المجتمعية بالدول العربية لعام 2019، لدوره في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي في مكتبه بجمعية الإحسان الخيرية، الدكتور عادل بن أحمد المرزوقي نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والدكتور جمال بن عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية.