بلدية دبي تنال المركز الأول في جائزة الريادة بإدارة الطاقة

المصدر: دبي - البيان

حصلت بلدية دبي على المركز الأول في جائزة الريادة بإدارة الطاقة (ISO 50001)، وذلك على مستوى جميع الجهات الحكومية والشركات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الطاقة عن العام 2018. وحسب التقييم الصادر من وزارة الطاقة والصناعة بالدولة ومنظمة الطاقة النظيفة (CEM) الداعمة لأفضل الممارسات لتشجيع الانتقال إلى اقتصاد عالمي للطاقة النظيفة في الحكومات العالمية.

طاقة نظيفة

وقال جابر آل علي مدير الصيانة العامة في بلدية دبي: «إن مشاركة بلدية دبي في جائزة الريادة في إدارة الطاقة تعزز من استخدام تقنيات الطاقة النظيفة ومشاركتها مع العالم، ويمكن لهذه التكنولوجيات عند اقترانها بسياسات داعمة أن تحد بشكل كبير من تلوث الكربون من الوقود الأحفوري التقليدي، وتحسين نوعية الهواء المحلي، وخلق فرص العمل، وتعزيز أمن الطاقة، وتحسين الوصول إلى الطاقة في جميع أنحاء العالم». وساهمت بلدية دبي في استخدام الطاقة النظيفة بنسبة مليون ونصف على مدى ست سنوات، كما خفّضت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 2087.2 طناً مترياً وذلك لتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز إمدادات الطاقة النظيفة، وتوسيع الوصول للطاقة النظيفة من خلال تسخير قوة الشمس والرياح وغيرها من الموارد المتجددة.