تعاون بين «طرق دبي» و«الفطيم كولاس» في البحوث والابتكار

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع شركة الفطيم كولاس، مذكرة تعاون في مجال البحوث والابتكار، سيتم بموجبها تنفيذ مبادرات مشتركة بين الجانبين في الطرق والبنية التحتية المتطورة والمستدامة للنقل.وقّع الاتفاقية عن الهيئة المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وعن شركة الفطيم كولاس، دافيد جانجيل، المدير الإقليمي لشركة الفطيم كولاس، بحضور حمد الفطيم ممثل شركة الفطيم، وبول هنري أومنت المدير التنفيذي لشركة كولاس في الشرق الأوسط وجنوب شرق أفريقيا، وعدد من المسؤولين عن الجانبين، وذلك في المبنى الرئيس للهيئة.

وقال بن عدي: «إن توقيع الاتفاقية جاء بعد زيارة مركز الأبحاث والتطوير للبنية التحتية التابع لشركة كولاس في باريس، والاطلاع على المشروع التجريبي الذي تنفذه الشركة لإنشاء أول طريق مزودة بالألواح الشمسية في العالم، وأبحاث الخلطات الاسفلتية الجديدة المبتكرة واستخدام مواد صديقة للبيئة، بشكل يساهم في زيادة العمر الافتراضي للطرق وتقليل كلفة الصيانة، بالإضافة إلى إجراء تجارب لإعادة تدوير المواد الاسفلتية الناتجة من إعادة تأهيل الطرق، سعياً لجعل الإمارة أكثر المدن استدامة على مستوى العالم بحلول عام 2020».

ومن جانبه عبر أومنت عن سروره بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، «حيث إننا نتطلع دوماً للعمل مع أبرز الجهات العاملة في مجال الطرق في العالم لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأن شركة كولاس تبنّت مبدأ الابتكار لتطوير مفهوم الطرق الشمسية بالتعاون مع شركات رائدة، وقامت بتنفيذ العديد من المشاريع التجريبية في هذا المجال».