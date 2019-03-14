«كهرباء دبي» تفوز بجائزة عالمية عن خدمة «رمّاس»

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «بيج انوفيشن» التي تمنحها مجموعة «بيزنس انتليجنس»، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، في كل عام تقديراً للمؤسسات والأفراد الذين قدموا ابتكارات أحدثت تغييراً حقيقياً في حياة الناس؛ وذلك عن «رماس»، الموظف الافتراضي الذي طورته الهيئة للرد على استفسارات المعنيين بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي عبر منصتي «آي.أو.إس» و«آندرويد»، وعلى حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة إلى أنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصة مساعد جوجل، والروبوتات.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:«تتميز «رمّاس» بالاستجابة الفورية لاستفسارات المعنيين، وبالقدرة على التعلم واستيعاب احتياجاتهم بناءً على استفساراتهم، وتحليلها وفقاً للمعطيات والبيانات المتوفرة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق للمساهمة في إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر. وبلغ عدد الاستفسارات التي تم الرد عليها من خلال هذه الخدمة المبتكرة منذ إطلاقها مطلع العام 2017 أكثر من مليون و900 ألف استفسار عبر القنوات المختلفة؛ أي ما يتجاوز 2600 استفسار يومياً، مما حقق وفورات في النفقات بلغت 31.3 مليون درهم.

وأطلقت الهيئة «رمّاس» لتصبح أول مؤسسة حكومية تطلق خدمة المحادثة الفورية للتواصل مع المتعاملين بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ودشنت المرحلة الثانية من الخدمة في 2018 وتضمنت العديد من التحسينات المتطورة والخصائص الجديدة الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمة وتوسيع مجالاتها لتشمل المزيد من الفئات المعنية بما في ذلك المتعاملون والمقاولون والاستشاريون والموردون والجهات الحكومية، إلى جانب الباحثين عن عمل وطلاب المنح الدراسية وملتحقي برامج تدريب الطلاب، كما أضافت الهيئة المزيد من المعلومات إلى قاعدة بياناتها. وتتكامل المرحلة الثانية للخدمة مع منصة نظام «اس ايه بي - SAP» للمساعدة في تنفيذ العديد من المعاملات مثل دفع الفواتير والاستفسار عنها، وتتبع حالة الطلب، وطلبات التوصيلات الجديدة للمقاولين والاستشاريين، إلى جانب الاستفسار حول الوظائف والتقدم للوظائف الشاغرة.

تقدير عالمي

وأكد الطاير:«أن الفوز بهذه الجائزة يعد تقديراً عالمياً جديداً لجهود الهيئة في تطوير منظومة العمل وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، وتبني أحدث التقنيات في مجالات عمل الهيئة».