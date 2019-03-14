«عاصمتي» توعي بالحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مدينة زايد، فعالية «عاصمتي» في حديقة خليفة المائية في مدينة خليفة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، والمساهمة في الحد من المشوهات العامة.

وتهدف الفعالية إلى التوعية بأهمية الارتقاء بمظهر المدينة والحفاظ على استدامته من خلال تنشئة جيل يعي أهمية المنجزات والتطور الحضاري في المدن، وكذلك حث الجميع على مواجهة المظاهر السلبية بجميع أشكالها، والعمل مع البلدية للحد منها والإبلاغ عن أي تجاوزات أخرى، وتعزيز الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع لتوفير بيئة صحية خالية من الملوثات والمشوهات تعود بالنفع على جميع السكان.

وتضمنت فعالية «عاصمتي» العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة، التي شارك فيها طلاب مدرسة الاتحاد، وتضمنت ورشاً توعوية بمشاركة الطلاب، كما اشتملت الفعالية على محاضرة حول مشوهات مظهر المدينة، وتمت توعية الطلاب بشأن برنامج راصد وأهدافه وآليات عمله، وكذلك خدمات رقم الاتصال الحكومي والذي يتواصل من خلاله المجتمع مع الجهات المختصة فيما يتعلق بخامات ورصد مشوهات المظهر العام.

كما حرصت البلدية على توعية الحضور بالقوانين الخاصة بالمظهر العام، مؤكدة حرصها المستمر على رفع مستوى الوعي العام بأهمية الحفاظ على جمالية الأماكن.

إلى ذلك نظمت البلدية - مركز البلدية الفرعي- مصفح ممثلاً بإدارة خدمات وإسعاد المجتمع «ماراثون التسامح»، وذلك ضمن إطار فعاليات «رياضة بلا حدود» في منطقة المفرق الصناعية بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين ممثلين بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومجموعة مستشفيات (في بي إس).