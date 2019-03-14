افتتاح وحدتي العناية بالثدي والألم في مستشفى صقر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحدتي العناية بالثدي والألم في مستشفى صقر الحكومي، بإمارة رأس الخيمة.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، إن افتتاح وحدتي العناية بالثدي والألم، يشكل قيمة مضافة للخدمات التشخيصية والعلاجية تحت سقف واحد، من خلال تحديث وتطوير بروتوكولات العلاج في المستشفيات، وفق منظومة طبية متكاملة توفر رعاية صحية عالية الجودة للمرضى، ويندرج في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية، واستقطاب البروتوكولات العلاجية المستقبلية، لاستخدام الابتكارات التقنية الرقمية والطبية، مؤكداً حرص الوزارة على إحداث تحول في مجال الرعاية الصحية للمرضى باستخدام التقنيات الحديثة، التي تستفيد من البيانات الطبية لتطوير نماذج مبتكرة لرعاية المرضى.

وأشار إلى أن إدخال خدمة الذكاء الاصطناعي، في وحدة العناية بالثدي، لقراءة الأشعة السينية يعد إضافة إلى سجل الإمارات، كدولة رائدة تسعى إلى التميز والريادة والابتكار في جميع الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة بدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية في الدولة بحلول 2031. ولفت إلى أهم الخدمات المقدمة في وحدة العناية بالثدي، حيث شملت عيادة الفحص المبكر والعيادة التشخيصية، وجهاز الكشف المبكر فحص الماموغرام. بالإضافة إلى توفير فريق متكامل تخصصي تم إعداده وتجهيزه لتقديم الخدمات المتكاملة بما يتناسب مع احتياجات مرضى وحدة العناية بالثدي، للإسهام في تعزيز الجهود الوطنية الرامية لمكافحة سرطان الثدي.