مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسبانيا لتعزيز التعاون في الوقود النووي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إينوسا اندسترياس أفانزاداس» إينوسا الإسبانية، لتحديد أطر التعاون الثنائي وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين فيما يخص الخدمات الخاصة بالوقود النووي.

وتم توقيع المذكرة في المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة أبوظبي، بحضور المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وخوسيه فيسنتي بيرلانجا رئيس شركة «إينوسا»، وعدد من المسؤولين والتنفيذيين لدى الجانبين.

وتحدد المذكرة مجالات التعاون بين الطرفين فيما يخص خدمات الوقود النووي والمكونات الأخرى للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وتأتي المذكرة في إطار الخطط الاستراتيجية للمؤسسة والرامية إلى التعاون مع شركات عالمية تنتمي لدول تمتلك وتشغّل برامج متقدمة في مجال الطاقة النووية.

وقال المهندس محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «يسُرنا توقيع مذكرة التفاهم مع «إينوسا» في الوقت الذي نواصل فيه الاستفادة من الخبرات العالمية المكتسبة في مختلف المجالات الخاصة بقطاع الطاقة النووية السلمية، حيث تتمتع الشركة برصيد متميز من الإنجازات والنجاحات، إلى جانب عقود من الخبرة في صناعة الطاقة النووية، لذا فإننا نتطلع للتعاون معها خلال الأشهر والسنوات المقبلة».

وأضاف: «تلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي بما ينسجم مع أعلى المعايير العالمية في مجالات الجودة والسلامة والأمن، حيث إن التعاون مع مختلف الجهات العالمية يسمح لنا بتبادل الأفكار والخبرات، ويُعد هذا أمراً على مستوى كبير من الأهمية في مساعي تطوير قطاع الطاقة النووية على الصعيدين الوطني والعالمي».

ومن جانبه، أكد خوسيه فيسنتي بيرلانجا رئيس شركة «إينوسا»، الأهمية الاستراتيجية لمذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن الشركة تابعة للحكومة الإسبانية وتمثل مصالحها وأنها مهتمة تماماً في البحث عن كافة مجالات التعاون المشترك مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى جانب تطلع الشركة للعمل كقناة اتصال للشركات والمؤسسات الإسبانية الراغبة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والبرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وتساهم المذكرة في تعزيز علاقات التعاون التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا، والتي تغطي العديد من القطاعات والصناعات، كما تسلط الضوء على مدى التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع قطاع الطاقة النووية العالمي لضمان الالتزام بأعلى معايير التميز.