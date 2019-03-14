مدير البرامج في«شباب»: «بالعلوم نفكر» تستقطب 2040 مشروعاً

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

أكد محمد الحوسني مدير إدارة البرامج في مؤسسة الإمارات «شباب» أن مشاركة مختلف الفئات العمرية في برامج المؤسسة وخاصة برنامج «بالعلوم نفكر» يؤكد حرصهم والتزامهم الحقيقي على المشاركة الإيجابية لاستشراف المستقبل وتحقيق نتائج مستدامة تعود بالفائدة على المجتمع الإماراتي تماشياً مع تفوقهم العلمي.

وأشار إلى أن عدد المشاريع المشاركة في مسابقة «بالعلوم نفكر» 2019 من المدارس والجامعات في الدولة بلغ 2040 مشروع، تقدم بها 4 آلاف طالب وطالبة من مناطق الدولة، وبلغ عدد المشاريع المؤهلة للتحكيم النهائي 700 مشروع، وعدد الشباب المتسابقين للتحكيم النهائي من كل الإمارات أكثر من 1850 شاباً وشابة،من 340 مدرسة وجامعة.

ولفت إلى أن عدد المحكمين وصل إلى 81 محكماً من الأكاديميين والقطاع الحكومي والخاص، و450 من المدرسين والأكاديميين والمرشدين المشرفين على الطلبة المشاركين في المسابقة النهائية.

مرحلة نهائية

وقال إن 3639 طالباً وطالبة شاركوا في مسابقة بالعلوم نفكر ووصلوا إلى المرحلة النهائية خلال الفترة من عام 2013 - 2018، حيث أصبح منهم 1100 سفير للبرنامج، مشيراً إلى مشاركة 85 من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والتعليمية الذين ساهموا بفعالية في البرنامج من خلال مشاركاتهم في ملتقى بالعلوم نفكر، والذي جذب أكثر من 70000 زائر من الشباب على مدار 6 سنوات ماضية.

وأكد أن البرنامج سيستمر في نشر رسالته وتحقيق أهدافه بما يتوافق مع الأجندة الوطنية والاستراتيجية الوطنية للابتكار، منوهاً بأن مؤسسة الإمارات دأبت منذ يومها الأول على حض أبناء الدولة ضمن برنامج بالعلوم نفكر للاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا على المستويين العلمي والأكاديمي، وما نراه من مشاركة فاعلة للشباب يعكس مدى نجاح خطط برنامج «بالعلوم نفكر» في تحقيق هذا المسعى، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص ضمن استراتيجية ترسيخ المسؤولية المجتمعية لرفع كفاءات الشباب الوطني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم كشريك استراتيجي.

جوائز

وأضاف: يقدم برنامج بالعلوم نفكر في دورته لعام 2019، ولأول مرة رحلة إلى وكالة ناسا بالولايات المتحدة الأمريكية كجائزة للفائزين بالعروض المميزة ضمن فئة الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي، وتقدم الجائزة ناشونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي «الشريك الإعلامي»، بالإضافة لتقديم جائزة هذا العام للمدارس والجامعات الأكثر مشاركة بمشاريع طلابها في المعرض، والإعلان عن جائزة للمركز الأول من كل فئة من فئات المدارس بكل إمارة، وجائزة للمركز الأول من كل فئة من فئات الجامعات، كما سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة بالعلوم نفكر 2019 حسب تصويت الجمهور للمعرض في كل إمارة ذلك بالإضافة إلى جائزة بالعلوم نفكر 2019 لأفضل عرض في كل إمارة.