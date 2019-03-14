حرم رئيس الدومينيكان تشيد بخدمات مركز دبي للتوحد

المصدر: دبي- البيان

وقع مركز دبي للتوحد مذكرة تفاهم مع مكتب حرم رئيس جمهورية الدومينيكان في مجال دعم وتعزيز التعاون بينهما، وبهدف توحيد جهودهم لخدمة الأفراد المصابين بالتوحد وأسرهم والقائمين على رعايتهم في مجالات الخدمات الاستشارية وتدريب الكوادر والتوعية التي يقدمها مركز دبي للتوحد.

جاء ذلك خلال زيارة كانديدا مونتيلا دي ميدينا حرم رئيس جمهورية الدومينيكان، مركز دبي للتوحد، حيث كان في استقبالها محمد العمادي مدير عام المركز وعضو مجلس إدارته وعدد من أعضاء الكادر الإداري والفني بالمركز.

وقد اطلعت حرم رئيس جمهورية الدومينيكان خلال الزيارة على سير عمل المركز، وتجولت في مرافقه وأجنحته والتقت بكادر العمل في مختلف الأقسام، حيث أبدت إعجابها بمستوى الخدمات المقدمة، مؤكدة حرصها على التنسيق المشترك مع مركز دبي للتوحد والمشاركة في برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها المركز للكوادر الفنية في مجالات التربية الخاصة وعلاج النطق والعلاج الوظيفي والحركي والنفسي، وكذلك التشخيص والتقييم والتدخل المبكر.

شكر

وأعرب العمادي، عن شكره وتقديره لحرم رئيس جمهورية الدومينيكان على هذه الزيارة، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها في سبيل ضمان حقوق أصحاب الهمم وحمايتها وتقديم الفرص المتكافئة لهم في جميع مجالات الحياة، لتمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل فاعل باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ منه.

وأضاف: "نحرص في مركز دبي للتوحد على أن نكون المحطة المرجعية الأولى على مستوى المنطقة والعالم في كل ما يتعلق برعاية وتأهيل الأفراد المصابين بالتوحد وحماية حقوقهم، موجهين شكرنا وتقديرنا إلى القيادة الرشيدة لما أولته من اهتمام ودعم لهذه الفئة كان له بالغ الأثر في وصول بلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

وفي نهاية الزيارة قدم العمادي درعاً تذكارية لحرم رئيس جمهورية الدومينيكان، قبل قيامها بتوقيع رسالة شكر وتقدير في كتاب كبار الزوار الخاص بالمركز، ثمنت فيها جهود العاملين فيه، مبدية إعجابها بما يوفره من خدمات متميزة، متمنية للمركز دوام التوفيق.

يذكر أن مركز دبي للتوحد انتقل عام 2017 إلى مقره الجديد المقام على مساحة تقدر بحوالي 91000 قدم مربع ليزيد بذلك طاقته الاستيعابية من 54 طفلاً إلى 238 طفلاً يتم استقبالهم في مرافق تم تهيئتها وتجهيزها بشكل كامل لتتناسب مع احتياجاتهم.