«إسعاف دبي» تبدأ سلسلة ورش التميز المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

بدأت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سلسلة ورش التميز المؤسسي خلال شهر مارس الجاري بهدف دعم المشاركة الفعالة وتعزيز الوعي بمعايير منظومة الجيل الرابع، وبلورة دور المؤسسة في دعم رؤية دبي 2021 نحو المزيد من الريادة والرفاهية لأفراد المجتمع، وسيتم متابعة مخرجاتها وأعمالها من قبل فرق التميز المتخصصة، لضمان إيجاد ثقافة تميز مؤسسي مستدامة.

وقالت الدكتورة عائشة المطوع مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، إن المؤسسة حريصة على توفير بيئة محفزة لعمل فرق التميز من أجل دعم مسيرة التطوير والابتكار وترسيخ العمل الجماعي والمشاركة الفعالة، ومن هذا المنطلق نظمنا الورشة الأولى في منتجع الحبتور للبولو، لإتاحة الفرصة لأعضاء الفرق للتركيز وتكثيف الجهود والتعاون وتبادل الخبرات والتنسيق المعرفي والإبداع في التخطيط للمستقبل ودعم التعلم والتطوير المؤسسي ودفع عجلة الابتكار، وحث موظفي المؤسسة للسعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والريادة والمشاركة الفعالة للوصول إلى النتائج المرجوة.

وأضافت إن الورشة الأولى تضمنت عدداً من العروض التقديمية حول رؤية دبي 2021 وأهم التوجيهات الحكومية نحو تحقيق الرؤية مثل الابتكار واستشراف المستقبل ومؤشرات التنافسية العالمية والاستراتيجيات المتخصصة مثل استراتيجية الذكاء الاصطناعي واستراتيجية البلوك شين وصولاً إلى بنود وثيقة الخمسين ودعمها للمزيد من التفرد والريادة لحكومة دبي والإمارات.