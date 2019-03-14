ناصر الهاملي: «توطين 360» خارطة طريق لمستقبل الشباب

المصدر: دبي - البيان

قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، إن منتدى الطلبة «توطين 360» يعد بمثابة خارطة الطريق لرسم المسار المهني والوظيفي لشباب الوطن والتعرف إلى الوظائف المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على المدى القصير والمتوسط والبعيد وهو الأمر الذي يمكنهم من بناء مستقبلهم المهني والوظيفي وفقاً لاحتياجات سوق العمل في ضوء ما يوفره المنتدى من برامج التدريب والإرشاد ومهارات التوظيف والرقمية فضلاً عن مهارات القرن 21.

وأشار معاليه إلى أن التفاعل الذي أبداه الطلبة والشباب مع فعاليات المنتدى بمختلف دوراته يؤكد وعيهم وإدراكهم بأهمية التخطيط للمستقبل المهني والوظيفي واستعدادهم للالتحاق بالفرص المتوافرة في القطاع الخاص خصوصاً في ضوء التأهيل الأكاديمي عالي المستوى في مؤسسات التعليم في الدولة وما توفره وزارة الموارد البشرية والتوطين من برامج للتدريب والإرشاد المهني بالتعاون مع شركائها.

وأكد أن تدريب وإرشاد الشباب المواطن وتوجيه مساراتهم المهنية وتمكينهم في وظائف القطاع الخاص من أهم أولويات عمل وزارة الموارد البشرية والتوطين وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص وبما يلبي توجيهات القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021.

جاء ذلك خلال زيارته «منتدى الطلبة توطين 360» الذي اختتم فعالياته أمس في إمارة الشارقة بمشاركة 3 آلاف و200 مواطن ومواطنة من طلبة مرحلتي التعليم الجامعي والثانوية العامة على مدار أيامه الثلاثة وذلك برعاية مجلس التعليم والموارد البشرية وبتنظيم وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

لقاء

وعبر الطلبة عن سعادتهم بالمشاركة في المنتدى الذي يأتي في إطار «البرنامج الوطني للتوجيه والارشاد المهني» الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف توعية الطلبة والشباب المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يوفرها إلى جانب إرشادهم مهنياً وتمكينهم وصولاً إلى توظيفيهم في هذا القطاع الاستراتيجي المهم.

وأكدوا استفادتهم من مختلف فعاليته التي بلغت 136 فعالية ضمت 30 ورشة إرشاد مهني و84 ورشة تدريبية و20 جلسة توعية وتحفيز تناولت قصص نجاح كوادر وطنية عاملة في القطاع الخاص، بمشاركة 23 متحدثاً و45 مرشداً ومدرباً.

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث والأخير من المنتدى 6 محطات رئيسية استهدفت توجيه وتدريب وتمكين المواطنين من العمل في القطاع الخاص، حيث شاركوا ضمن محطة اكتشاف القدرات في 10 ورش للتوجيه والتقييم المهني، زودت المشاركين بأدوات ومهارات المقابلات الوظيفية وكيفية كتابة السيرة الذاتية، فضلاً عن تحديد الأهداف الوظيفية.