مستشفى الجليلة يطلق «بيدز إكس»

المصدر: دبي ـ البيان

أطلق مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، برنامج «بيدز إكس» التعليمي الرائد بحيث يكون منصة لعدد من المحاضرات وورش العمل المتخصصة بإشراف عدد من رواد أطباء الأطفال في العالم، وذلك بهدف تقديم خدمات تعليمية وتدريبية تعمل على تحفيز وتعزيز مشاركة المعرفة والابتكار والتميز في الرعاية الصحية للأطفال.

وباعتباره منصة لبرامج التطوير المهني المستمر، والتي يتم اعتمادها من قبل مدينة دبي الطبية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وإلحاق نقاط التطوير المهني بكل برنامج بحسب التخصص، فإن برنامج «بيدز إكس» يقوم على ثلاثة أعمدة تعليمية رئيسية، سلسلة الندوات الطبية المعتمدة، والمحاضرات الطبية الداخلية، ودورات تدريب الطاقم التمريضي، ويقوم على تنظيم وإدارة كل من هذه الفعاليات فرق من الأطباء ومتخصصو الرعاية الصحية في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، والذين يتمتعون بخبرات في مجالات اختصاصهم من خلال عملهم في مستشفيات رائدة حول العالم، كما تستضيف هذه الفعاليات عدداً من أطباء وأخصائيي الأطفال المرموقين عالمياً من شتى أنحاء العالم.

وقال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: إن الهدف الرئيس من برنامج «بيدز إكس» هو تشجيع مشاركة المعرفة وإيجاد بيئة ملائمة للتعليم والتطوير المستمرين حول الممارسات الطبية القائمة على الحقائق المثبتة علمياً، وهو أمر أساسي لتحسين ممارسات الرعاية الصحية، والتي تترجم في النهاية إلى رعاية أفضل للأطفال وعائلاتهم.