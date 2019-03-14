«صحة» تنظم مؤتمر طب الأشعة غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مؤتمر صحة العالمي الثامن لطب الأشعة، بمشاركة نخبة من أخصائيي واستشاريي طب الأشعة من دولة الإمارات والعالم يومي 15 و16 مارس الجاري في فندق روزوود في أبوظبي.

ويناقش المؤتمر العديد من المسائل ذات الصلة بطب الأشعة والرنين المغناطيسي مثل الذكاء الاصطناعي في الأشعة التشخيصية، تصوير الصدر، تصوير الثدي، التصوير القلبي بالرنين المغناطيسي، الأشعة التداخلية، تصوير الجهاز العضلي، علم الأشعة العصبية، الأشعة التشخيصية للأطفال، والطب النووي، ويوفر فرصة للمختصين للتواصل مع زملائهم في المهنة من مختلف أنحاء العالم لمعرفة أحدث الإجراءات الطبية والتكنولوجية المستخدمة في مجال الأشعة والرنين المغناطيسي، سواء التداخلية أو التشخيصية.