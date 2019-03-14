«الإمارات دبي الوطني» يتيح فرصاً للمواطنين في معرض الوظائف

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن مشاركته في «معرض الإمارات للوظائف 2019»، الذي ينعقد بدءاً من 19 حتى 21 مارس في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتنمية كوادره البشرية المواطنة.

وسيقوم البنك خلال المعرض بإجراء مقابلات مباشرة، تتيح فرص التوظيف للمتقدمين الراغبين ببدء مسيرتهم المهنية في القطاع المصرفي، وسيقدم فرص العمل الفورية للمتقدمين إلى «برنامج التعليم المتسارع» (PAL) الحصري لتطوير المهارات والمخصص لتدريب خريجي الجامعات، ويوفر البرنامج الذي يستمر لمدة تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً، تدريباً مكثفاً يغطي مجموعة واسعة من المجالات.

و قال حسام السيد، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «تتيح لنا الفعاليات الرائدة مثل معرض الإمارات للوظائف فرصة متميزة للقاء المواطنين الموهوبين والتفاعل معهم، ولنقدم لهم فرصاً وظيفية يساهمون من خلالها ببناء مستقبل واعد لبنك الإمارات دبي الوطني الذي يواصل اليوم تصدر طليعة القطاع المصرفي في المنطقة».