وزارة تنمية المجتمع تطلق 20 فعالية هادفة احتفاءً بالطفل

المصدر: دبي - البيان

تحتفل وزارة تنمية المجتمع بيوم الطفل الإماراتي بأكثر من 20 فعالية ومبادرة هادفة، من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة على مستوى الدولة، وتستهدف الأطفال وطلبة المدارس وأصحاب الهمم.

وأكدت إيمان حارب، مديرة إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن احتفال الوزارة بهذه المناسبة يأتي انسجاماً مع ما أعلنته أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن يكون الخامس عشر من مارس من كل عام «يوم الطفل الإماراتي» الذي يتزامن مع توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة على ميثاق الطفولة العالمي، وصدور القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة».

وأضافت أن احتفالات وزارة تنمية المجتمع بيوم الطفل الإماراتي تعكس الجهود التنموية، خاصة فيما يتعلق بأولويات الحماية والرعاية التي تقدمها الوزارة للأسرة والطفل، بما يضمن تنشئته تنشئة سوية، بما يجعله قادراً على مواجهة مصاعبه، خاصة فيما قد يتعرض له من أمور ناتجة عن المستجدات المادية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة.

وتتضمن الفعاليات الاحتفالية للوزارة ورشاً عن الكتابة الصحفية والتقارير، ومسابقات، وعرض نموذج لقصة نجاح الطفلة الإعلامية جميلة الزعابي في مجال الإعلام، في مركز التنمية الاجتماعية بكلباء، وتستهدف طالبات مدرسة فاطمة بنت عبد الملك. فيما يستضيف مركز التنمية الاجتماعية بالفجيرة فعاليتي أنشطة رياضية وألعاب شعبية التي يشارك في تنفيذها فريق أسعد شعب التطوعي، وتستهدف أطفال التدخل المبكر وأطفال الحضانات ورياض الأطفال.

وفي مركز التنمية الاجتماعية بجميرا في دبي، تقام فعاليتا جدارية الأمنيات وهدايا الأطفال للأسر الإماراتية، بمشاركة طلبة مدرسة الإبداع الأمريكية، وبمشاركة «بترول الإمارات»، فيما يوفر مركز التنمية الاجتماعية بالشارقة 4 فعاليات احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي، وهي: جلسة قرائية مع كبار المواطنين عن التسامح وزايد الخير، وزرع غافة التسامح مع أطفال الروضة وكبار المواطنين، وتوزيع هدايا على أطفال الروضة، وورشة التلوين بالرمل، وتستهدف كبار المواطنين والأطفال، بالتعاون مع مدرسة الفلاح ومنتسبات المركز من كبار المواطنين.

كما ينظم مركز التنمية الاجتماعية بعجمان 4 فعاليات تعزز الطفولة الإيجابية والسوية، وهي: قراءة قصة (الشيخة مريم بنت صقر القاسمي)، وبطاقات تثقيفية للأطفال (التنمر والتحرش) عن طريق الشخصيات الكرتونية، إضافة إلى مسابقات متنوعة، وهي موجهّة للأطفال من عمر 8 إلى 9 أعوام.

أما مركز التنمية الاجتماعية برأس الخيمة فيقدم احتفالات ثقافية ترفيهية مجتمعية، تهدف إلى التعريف بالثقافات المتنوعة لعدد من الجاليات والتعريف بثقافة دولة الإمارات، وتتضمن الفعاليات: مطابخ الجاليات، رقصات الشعوب التقليدية، مهرجان الملابس، ألعابنا وألعابكم، وهذه الفعاليات سيتم تنظيمها على كورنيش القواسم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة الخدمات برأس الخيمة، وهيئة السياحة في الإمارة.

وينظم مركز التنمية الاجتماعية بجلفار، بالتعاون مع مدرسة القاسمية للتعليم الأساسي، ورشة «للتعبير عن أمنياتهم»، ومباراة كرة قدم بين الأطفال، وورشة عمل لحياة البيئة، وذلك بمشاركة بلدية رأس الخيمة. أما مركز التنمية الاجتماعية بدبا الفجيرة فينظم ألعاباً رياضية للبنين والبنات والأطفال من أصحاب الهمم، ومباراة كرة قدم أو طائرة، وهذه الفعاليات يتم توفيرها بالتعاون مع مركز أصحاب الهمم في دبا الفجيرة وحضانة طفولتي وروضة انشراح.

فعاليات

يقيم مركز التنمية الاجتماعية بخورفكان مباراة كرة قدم تجمع الأطفال وأصحاب الهمم، ومرسم حر، بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومدرسة خورفكان، في حين سيستضيف مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين ورشة إعادة التدوير.