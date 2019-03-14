أنور قرقاش يشارك في ملتقى أفكار أبوظبي 27 الجاري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يشارك معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وغوردن براون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، والأدميرال مايك روجرز، المدير السابق لوكالة الأمن الوطني الأمريكية في ملتقى أفكار أبوظبي في نسخته الثالثة في الفترة من 27 إلى 28 مارس الجاري.ويشارك قرقاش وغوردن براون ومايك روجرز في جلسة متخصصة تتناول النظام العالمي الجديد والتطور والأزمات في العلاقات الدولية وتحتفي الفعالية بالتفكير المبدع على مدى يومين، حيث يجتمع خلالها ألمع المفكّرين من الإمارات ومن حول العالم من أجل مناقشة وتبادل أفكار حول بعض من أكثر التحديات إلحاحاً التي تواجه العالم.

تنقسم الفعاليات إلى جزءين؛ القسم الأول منها يتمثّل بمنتدى خاص تُوجّهُ فيه الدعوات لأشخاص محددين، والثاني عبارة عن مهرجان عام تستضيفه جامعة نيويورك أبوظبي في جزيرة السعديات، حيث تتخلله كلمات تلقيها مجموعة مرموقة من المتحدثين الإماراتيين والدوليين العاملين في القطاع الحكومي والأكاديمي والإعلامي وقطاع الأعمال.

وتركّز نسخة عام 2019 من المنتدى على أربعة مسارات محددة يتناول كل واحد منها بشكل معمّق بعضاً من التحديات والفرص الكبيرة التي تبرز في عصرنا، وستتناول مسارات العام الجاري أوضاع العلاقات الدولية، والحلول العلاجية والتعزيزية للدماغ البشري، إلى جانب مناقشة أثر ثورة النقل والمواصلات القادمة، ومخاطر الهجمات الإلكترونية الجديدة.

ويتزامن مع المنتدى مهرجان مفتوح للعامة يزخر بمناقشات عامة ومعارض تفاعلية وورش عمل وعروض فنية وعروض موسيقية ملهمة.

وقال دان بورترفيلد، الرئيس التنفيذي لمعهد أسبن: «أصبح منتدى أفكار أبوظبي سريعاً منصة مثالية تتيح لأبرز المفكّرين ولأصحاب الإنجازات حول العالم التلاقي وطرح أفكار قيّمة. وقد كانت «تمكين» شريكاً ممتازاً لمعهد أسبن في هذا المجال، وتسرّنا العودة إلى العاصمة الإماراتية التي تشكّل مركزاً عالمياً نابضاً بالحياة ودائمة التطلّع نحو المستقبل، من أجل مواصلة التطرّق إلى المسائل الحيوية في عصرنا الحالي».