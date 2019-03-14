«الجنوب» توقّع اتفاقية لتنفيذ أول مشاريعها في الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - وام

وقّعت «الجنوب للطاقة» ذراع حلول الطاقة التابعة لـ «دبي الجنوب» اتفاقية مع «شركة إتش- سي- تي» للخدمات التقنية أحد مقاولي أعمال الهندسة والمشتريات والبناء في مجال الطاقة الشمسية والمعتمدة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك لتركيب نظام للطاقة الكهروضوئية باستطاعة 2 ميغاواط في خمسة مرافق في «دبي الجنوب».

ويعد هذا المشروع الذي من المقرر أن يمد مقر «دبي الجنوب» وأربعة مجمعات لخدمات الشحن بالطاقة الكهربائية أول مشروع لتأجير الأنظمة الكهروضوئية على الأسطح تنفذه شركة «الجنوب للطاقة»، حيث سيتم تمويله بدون دفعة أولى من قبل «دبي الجنوب»، وإدارة عمليات الهندسة والمشتريات والبناء فيه، وتشغيل محطة الطاقة الشمسية لفترة تمتد لـ 20 عاماً.

وقع الاتفاقية إسماعيل المرزوقي المدير التنفيذي لشركة «الجنوب للطاقة»، ويوني كريشنان الرئيس التنفيذي لمجموعة إتش- سي- تي وإتش- سي- سي، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في «دبي الجنوب»، إلى جانب جيريدهار ديكشيت مدير عام شركة إتش- سي- تي.

وأكد إسماعيل المرزوقي، أن إطلاق هذا المشروع يعزز من جهود «دبي الجنوب» لبناء مجتمع حضري مستدام تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى توليد ما يصل إلى 7 % من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2020 وزيادتها إلى 25 بالمئة بحلول العام 2030 و75 بالمئة بحلول العام 2050.

طاقة كهربائية

ومن المقرر أن تسهم محطة الطاقة الشمسية في توليد أكثر من 3.000 واط/‏ ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، بالإضافة إلى تغطية من 40 إلى 100 % من استهلاك الطاقة الكهربائية في مرافق «دبي الجنوب» المعنية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.500 طن سنوياً كما ستواصل «الجنوب للطاقة» نشاطاتها في مجال الطاقة الشمسية في دبي من خلال مشروع آخر قيد الطرح في مناقصة وباستطاعة 3.5 ميغاواط، بالإضافة إلى مشروع واعد باستطاعة 40 ميغاواط لايزال في مرحلة التخطيط.

قال جيريدهار ديكشيت، إن حلول أنظمة الطاقة الكهروضوئية على الأسطح تعد وسيلة مريحة ومنخفضة التكلفة ومستدامة لتوليد الطاقة من أشعة الشمس؛ نظراً لوفرة هذا المصدر الطبيعي والمتجدد، مثنياً على «الجنوب للطاقة» لاتخاذها خطوات جريئة فيما يتعلق باستدامة الطاقة.