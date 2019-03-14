«كوِّن أسرة إماراتية» تدعم 44 عرساً لغير المستفيدين من منح الزواج سنوياً

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

قدمت وزارة تنمية المجتمع الدعم للشباب الذين بدأوا لتوهم السعي للزواج وتكوين عائلة جديدة، عبر مبادرة «كون أسرة إماراتية»، التي تستهدف من لا تنطبق عليهم شروط الحصول على منحة الزواج ومحدودي الدخل، وسيتم تنظيم 44 عرساً سنوياً مدفوعة التكاليف، بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية وشركاء آخرين.

وتشترط الوزارة بعض الأمور التي يجب توفرها في المتقدمين للحصول على منحة «كون أسرة» تشمل التزام الشاب وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها الوزارة قبل التقدم بالطلب، واستيفاء الوثائق والمستندات المطلوبة، خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ التقديم، بالإضافة إلى أن لا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق، وألا يكون متزوجاً إلا في الحالات التي ترى الوزارة ضرورة إدراجها ضمن حالات الاستثناء من شرط الزواج السابق.

وشملت الالتزامات أيضاً أن يكون الشاب وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن لا يقل عمر الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، إلى جانب ضرورة أن يكون الزوج ممن لا تنطبق عليهم شروط منحة الزواج، وأن يتقدم بالطلب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، فضلاً عن صورة من عقد الزواج المصدق من المحكمة المختصة، وبطاقة الهوية للعروسين، كما يمكن للمستفيد الحصول على خدمات المبادرة عن طريق إرسال نموذج لإدارة منح الزواج في الوزارة، يرفق به كل الوثائق والمستندات المطلوبة، أو الحضور شخصياً لمقر الوزارة.

وستتأكد الوزارة من استيفاء وصحة الطلبات المقدمة للتأكد من مطابقتها مع الوثائق والمستندات المطلوبة، ومن ثمّ اعتماد الطلبات المستوفاة للشروط والضوابط وفق الأنظمة المعتمدة لديها، وسيتم تحديد تاريخ حفل الزواج بالتنسيق مع الإدارة المعنية والمستفيد حسب كل إمارة، وأولوية التسجيل وطلب الخدمة.

وتعزيزاً للمسؤولية والتكاتف المجتمعي، فقد بادرت العديد من الجهات الخاصة بدعم مبادرة «كون أسرة إماراتية» بما يتاح لها من خدمات، ومن بينها «جمعية الإحسان الخيرية» التي تعد راعياً رئيسياً للمبادرة، بالإضافة لبعض الرعاة الفرعيين والفنادق التي ستقدم إقامة مجانية للعروسين، فيما سيتكفل كذلك بعض الرعاة بدعوة 400 شخص وضيافتهم في هذه الأعراس، فضلاً عن تقديم بشت المعرس كهدية، ويأتي ذلك تعزيزاً للأهداف المشتركة للجهات المعنية، بتكوين أسرة إماراتية سعيدة، ومساعدة وتحفيز الشباب المواطن على الزواج، وتحقيق الاستقرار الأسري.