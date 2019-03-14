الإمارات تواصل تقديم مساعداتها الإنسانية للاجئي الروهينجا في ماليزيا

المصدر: كوالالمبور - وام

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها المكثفة من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للاجئين الروهنجيا في ماليزيا لدعم احتياجاتهم في قطاع التعليم.

وقال خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا في مؤتمر صحافي عقب المشاركة في برنامج المساعدات الإنسانية والتنموية للاجئين الروهنجيا في ماليزيا: «إن المساعدات هي جزء من الدعم الإنساني والتنموي الذي تقدمه المؤسسة منذ 2015 بقيمة مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف قطاع التعليم كونه المجال الرئيسي لتخفيف معاناة مجتمع الروهنجيا إضافة إلى تقديم الدعم لأطفالهم لتحسين مستقبلهم».

وأوضح أنه تم توزيع المساعدات على 4 مراحل، واليوم تم تقديم المساعدات التي تقدر قيمتها بـ300 ألف رنجيت ماليزي إلى 708 طلاب من 5 مدارس للاجئين الروهنجيا تشمل الحقائب المدرسية والزي المدرسي والدفاتر والأقلام والمستلزمات الأخرى، إضافة إلى صيانة المدارس وتزويدها بالمستلزمات المدرسية.

وحضر تدشين البرنامج، سحر علي الزعابي ممثلة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وتوماس ألبريشت المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذو الكفل إسماعيل مدير عام إدارة الرعاية الاجتماعية الماليزي.

وكان وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وصل الأسبوع الماضي إلى ولاية بهانج في زيارة رسمية بالتنسيق مع سفارة الدولة لدى ماليزيا، حيث قام الوفد بجولة ميدانية شملت 10 مدارس يدرس فيها المعلمون العرب المبتعثون من المؤسسة، فيما التقى الوفد خلال الزيارة مع سيد إبراهيم وزير التربية والإرشاد ومدير الإدارة ومديري المدارس، واطلع على سير العمل في تلك المدارس.

ومن جانبهم، أشاد كبار المسؤولين في الولاية بالدور الفعال الذي تقوم به مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لخدمة اللغة العربية من خلال ابتعاث المعلمين العرب.