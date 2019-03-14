سلطان القاسمي يشهد إعلان برنامج الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019

المصدر: لندن - البيان

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أول من أمس، ضمن زيارة سموه لفعاليات الدورة 48 لمعرض لندن للكتاب، الإعلان عن برنامج أنشطة وفعاليات الاحتفاء بحصول الشارقة على لقب «العاصمة العالمية للكتاب 2019»، الذي منحته لها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بصفتها أول مدينة خليجية تحمل اللقب، والثالثة عربياً والتاسعة عشرة عالمياً.

من جهة أخرى، أكد سموه أن العمل الثقافي يتطلب مثابرة وصبراً واجتهاداً إلى جانب إلمام تام بكل ضروب الثقافة، ويجب أن يكون هذا العمل مبنياً على ركائز أساسية متينة حتى يتحقق له الاستمرار والديمومة.

جاء ذلك في كلمة لسموه ضمن لقائه برؤساء تحرير عدد من الصحف وممثلي عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، خلال زيارة قام بها سموه، أول من أمس، لجناح الشارقة ممثلة بهيئة الشارقة للكتاب المشارك في الدورة 48 من معرض لندن للكتاب.

إلى ذلك، شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إطلاق فئة «أفضل كتاب صامت عربي» لجائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة اتصالات، وذلك خلال جولة سموه في المعرض.