شرطة أبوظبي تكرّم الفائزين بجائزة عام زايد

المصدر: أبوظبي- البيان

كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، قطاعاتها الفائزة بجائزة عام زايد، والتي تُعنى بتخليد إرث القائد المؤسس عبر مشروعات ومبادرات مستقبلية تتوافق مع رؤيته وقيمه.

وهنأ اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي الفائزين، مؤكداً أهمية الجائزة في التعريف بحكمة زايد الخير وإبراز مسيرته الطيبة ودوره الرائد في تأسيس الدولة وتخليد شخصيته بوصفه من أحد أعظم الشخصيات القيادية الملهمة عالمياً.

وفاز أمن المجتمع بجائزة أفضل قطاع لمحور الثقافة والمعرفة، والذي يُعنى بتخليد شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومبادئه وقيمه كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم وأكثرها إلهاماً، من خلال التركيز على الحفاظ على التراث الغني للدولة.

وحصلت الموارد البشرية على جائزة أفضل قطاع في التنمية البشرية، والذي يعنى بتخليد إرث الشيخ زايد عبر مشروعات ومبادرات مستقبلية تتوافق مع رؤيته وقيمه، فيما فاز قطاعا المالية والخدمات، والعمليات المركزية في «العطاء والإنسانية» والذي يركز على تعزيز مكانة المغفور له الشيخ زايد محلياً ودولياً بوصفه رمزاً للوطنية والتفاني في حب الوطن.

وحاز شؤون الأمن والمنافذ على جائزة افضل قطاع في البيئة والاستدامة، والذي يهتم بتعزيز التوعية لدى الجمهور المحلي والإقليمي والدولي وتعريفه بمسيرة القائد المغفور له الشيخ زايد ومنجزاته.

كما فازت العمليات المركزية بالجائزة الرئيسية للقطاع المتميز في عام زايد، والذي حقق أعلى نتيجة وفق المحاور الاستراتيجية لعام زايد.

وتهدف جائزة عام زايد إلى إحياء ذكرى القائد المؤسس والاستلهام من قيمه وإنجازاته وتعريف الأجيال بإرثه العريق.