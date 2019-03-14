ضاحي خلفان: دبي نموذج يحتذى في الأمن الشامل

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن دبي باتت نموذجاً يحتذى في الأمن الشامل بكافة أنواعه وأنظمته وتقنياته.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها معاليه تحت عنوان «الأمن الشامل وأثره في حماية الوطن، دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجاً»، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من أعمال الندوة الدولية التاسعة للحديث الشريف التي تنظمها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي تحت عنوان «حماية الوطن في السنة النبوية، مقصد شرعي وضرورة مجتمعية» والتي تنعقد فعالياتها في فندق جود بالاس بدبي.

حضر فعاليات اليوم الثاني جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء كلية الدراسات الإسلامية والعربية والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مدير الكلية، وعدد من ممثلي الأقسام والقيادات بشرطة دبي.

وأشار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم إلى أهمية الندوة التي تؤكد دور ومكانة التعليم في ترسيخ قيمة الأمن الوطني إلى جانب المؤسسات المعنية، مؤكداً أن المؤسسات التعليمية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل.

واستعرض معاليه مفهوم الأمن الشامل الذي يحقق للإنسان الشعور بالأمان والطمأنينة الشخصية والعامة، كما عرض رؤية إمارة دبي للأمن الشامل. وتطرق معاليه إلى تجربة الإمارات في الاتحاد والتي عكست البعد الأمني الشامل. وقدم الشاعر الدكتور عارف الشيخ قصيدة بعنوان «وطن يفدى» قال فيها:

وطن يفدى بالنفـــائس والدمــا

وطن الشموخ من الأديم إلى السما

إنـــي أنــا الحر الذي لا أستريـــــ

ـح لمعتد أو غاصب خان الذمــــا

أنــا منك جزء لم يـجزأ سـاعـة

كالتـــوأمين توافقـــا وتلازمــــــــا