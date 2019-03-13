توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيا بوجه عام، يصبح غائما على البحر والجزر والمناطق الغربية ليلا، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة، تنشط ليلا خاصة مع السحب على البحر.

وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط نهارا - يضطرب ليلا.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:14 والمد الثاني عند الساعة 05:58 والجزر الأول عند الساعة 12:06 والجزر الثاني عند الساعة 22:56.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والمد الثاني عند الساعة 02:16 والجزر الأول عند الساعة 08:58 والجزر الثاني عند الساعة 21:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 29 15 95 35

دبي 28 17 90 30

الشارقة 29 16 85 25

عجمان 28 16 85 25

أم القيوين 29 14 85 30

رأس الخيمة 30 14 85 25

الفجيرة 26 17 65 20

العين 30 14 90 30

ليوا 32 12 95 30

الرويس 29 14 95 35

السلع 28 13 85 25

دلما 29 14 90 30

طنب الكبرى 26 17 85 45

طنب الصغرى 26 17 85 45

أبو موسى 26 17 85 45.