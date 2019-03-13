الإمارات تتسلم 7 من مواطنيها ومصريين اثنين احتجزتهم إيران

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم "الاربعاء" الإفراج عن 7 من المواطنين الإماراتيين، بالإضافة إلى اثنين من الجنسية المصرية والذين تم الإفراج عنهم من قبل السلطات الإيرانية.

وقد تسلمت دولة الإمارات مواطنيها بالإضافة للأشقاء المصريين بعد أن كانوا محتجزين في إيران منذ نهاية يناير الماضي عندما كانوا يقومون برحلة صيد بحرية في مياه الخليج العربي.

وأعرب أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن شكره لجهاز حماية المنشآت وقوات خفر السواحل لجهودهم في تسلّم المفرج عنهم، والمساعدة في تأمين عودتهم سالمين لأراضي الدولة، مؤكداً أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تابعت القضية منذ بدايتها، وحرصت على تنسيق واتمام اجراءات الإفراج عن جميع المحتجزين. كما أكد أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي كذلك قد اتخذت وبالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة كافة التدابير اللازمة لتأمين رحلة عودة المواطنين والأشقاء المصريين المفرج عنهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة.

وأكد ان شؤون مواطني الدولة يمثل اولوية في عمل الوزارة ومن هذا المنطلق تمت متابعة هذا الملف بشكل يومي وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وقد جرت عملية التسليم عبر قوات خفر السواحل الإماراتية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وحضر تسليم المحتجزين راشد علي الظاهري، مدير ادارة شؤون المواطنين، ومحمد عبيد الزعابي، مدير ادارة شؤون الرعايا وعبدالرحمن الشامسي نائب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الشارقة.

وأشاد ذوو المفرج عنهم بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة الدولة في إيران جهاز حماية المنشآت وخفر السواحل خلال الفترة الماضية لإنهاء الأزمة، وقالوا إن مسؤولي الوزارة أجروا اتصالات مكثفة مع الجانب الإيراني ولم يدخروا جهدا للإفراج عن المحتجزين وتأمين عوتهم إلى عائلاتهم وذويهم سالمين.