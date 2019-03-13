"طرق دبي" توقع مذكرة تفاهم مع "الفطيم كولاس"

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت هيئة الطرق والمواصلات مع شركة الفطيم كولاس، مذكرة تعاون في مجال البحوث والابتكار، سيتم بموجبها تنفيذ مبادرات مشتركة بين الجانبين في الطرق والبنية التحتية المتطورة والمستدامة للنقل.

وقّع الاتفاقية عن الهيئة المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وعن شركة الفطيم كولاس، دافيد جانجيل، المدير الإقليمي لشركة الفطيم كولاس، بحضور حمد الفطيم ممثل شركة الفطيم، وبول-هنري أومنت، المدير التنفيذي لشركة كولاس في الشرق الأوسط وجنوب شرق أفريقيا، وعدد من المسؤولين عن الجانبين، وذلك في المبنى الرئيس للهيئة.

وصرحت المهندسة ميثاء، أن توقيع الاتفاقية جاء بعد زيارة مركز الأبحاث والتطوير للبنية التحتية التابع لشركة كولاس في العاصمة الفرنسية، باريس، والاطلاع على المشروع التجريبي الذي تنفذه الشركة لإنشاء أول طريق مزودة بالألواح الشمسية في العالم، و أبحاث الخلطات الاسفلتية الجديدة المبتكرة واستخدام مواد صديقة للبيئة، بشكل يساهم في زيادة العمر الافتراضي للطرق وتقليل كلفة الصيانة، بالإضافة إلى إجراء تجارب لإعادة تدوير المواد الاسفلتية الناتجة من إعادة تأهيل الطرق، سعياً لجـــعل الإمارة أكـــثر المدن استدامة على مســــتوى العالم بحلول عام 2020.

وأكدت حرص الهيئة على تطوير منظومة البحوث والابتكار في مجال رصف الطرق واستدامة البنية التحتية للنقل، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة والإمارة في خلق بيئة مشجعة على الاستثمار وتعزيز التنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال شراكات عالمية ومحلية تعزز تبادل الخبرات والاستفادة من مركز البحوث والدراسات التابع لشركة كولاس في مجالات استشراف المستقبل، ومشاريع تجريبية تطبيقية للبحوث للحلول المبتكرة في مجال رصف الطرق، وكذلك استقطاب الخبرات الفنية ذات الكفاءة.

من جانبه، قال بول-هنري أومنت: إنه من دواعي سرورنا أن نوقع مذكرة التفاهم مع مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، حيث أننا نتطلع دوماً للعمل مع أبرز الجهات العاملة في مجال الطرق في العالم لتحقيق نموٍ اقتصادي مستدام، وأن شركة كولاس تبنّت مبدأ الابتكار لتطوير مفهوم الطرق الشمسية بالتعاون مع شركات رائدة، وقامت بتنفيذ العديد من المشاريع التجريبية في هذا المجال، من أهمها وأكبرها هو مشروع تجريبي لطريق من الالواح الشمسية للطرق في فرنسا، مؤكداً أن الشركة تضع الابتكار والبحوث والتطوير في طليعة أولوياتها بهدف توفير حلول لطرق المستقبل.

والجدير بالذكر أن شركة كولاس رائدة عالمياً في بناء وصيانة البنية التحتية للنقل، وتعمل في أكثر من 50 دولة في 5 قارات، وتدعمها قوة عاملة من 55000 شخص في مجالات الطرق وتتحكم في سلسلة التوريد الخاصة بها، كما تدير أكبر منشأة للبحث والتطوير في العالم تقع في مدينة باريس، وهي متخصصة في مجال دراسة وتطوير أساليب وآليات تصميم الرصف، والخلطات الإسفلتية، ومواد البيوتمين.