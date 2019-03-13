25 % من مباني دبي بالطباعة الثلاثية 2025

المصدر: ترجمة - نهى حوّا

أعلنت شركة الطابعات ثلاثية الأبعاد «إيه أي بيلد» في لندن، أخيراً، إطلاق شراكة مع مكتب خدمات الطابعات ثلاثية الأبعاد «3 دي فينشي كريشونز»، في دبي، ليقوم المكتب بتوزيع اشتراكات مصنع الخدمات لشركة «إيه أي بيلد» في الإمارات.

حيث سيثمر هذا التعاون، استناداً إلى الموقع المتخصص في أخبار الطباعة ثلاثية الأبعاد «3 دي برينتينغ إندستري»، تطبيق تكنولوجيا «إيه أي بيلد» في تحقيق رؤية دبي لعام 2025، بحيث يكون نحو 25% من كل المباني الجديدة في المدينة، على الأقل، مطبوعاً بطابعة ثلاثية الأبعاد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيه أي بيلد»، داغان كام: «كانت دبي في طليعة مشهد الطباعة ثلاثية الأبعاد في السنوات القليلة الماضية، لا سيما في مجال الإنشاءات»، مؤكداً أن الشركة ترغب في أن تكون جزءاً من هذه الرؤية الجريئة للمستقبل.

وتستخدم تكنولوجيا «إيه أي بيلد» الذكاء الاصطناعي في برمجة الروبوتات، لبناء هياكل مطبوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد، وفقاً للموقع.