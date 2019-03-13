«دبي الطبية» تلغي رسوم خدمات في المنطقة الحرة وتخفّض أخرى

المصدر: دبي - وام

اعتمدت سلطة مدينة دبي الطبية «الجهة المشرفة والمنظمة لمدينة دبي الطبية - المنطقة الحرة» إلغاء وتخفيض حزمة من رسوم الخدمات الطبية والتجارية في المنطقة الحرة.

وألغت سلطة مدينة دبي الطبية التصريح التشغيلي الخاص بالمنشآت التجارية في المنطقة الحرة البالغ عددها أكثر من 240 منشأة تجارية، حيث أصبح القرار نافذاً اعتباراً من 2 ديسمبر الماضي، والمرافق التجارية التي ينتهي تصريح التشغيل الخاص بها بعد 2 ديسمبر الماضي معفية من التجديد.

كما أقرت سلطة مدينة دبي الطبية بعض التخفيضات المتعلقة برسوم الخدمات الهندسية، حيث قامت بإعفاء جميع المرافق الموجودة في المنطقة الحرة دون استثناء من رسوم طلب تركيب اللوحات الخارجية بنسبة 100%، كما خفضت رسوم عرض اللوحات السنوية بنسبة 40% لجميع المنشآت.

كما قامت سلطة مدينة دبي الطبية بتخفيض رسوم عدد من التصاريح الطبية، وشمل ذلك تخفيض التشغيل الطبي الخاص بالمرافق الطبية الداخلية حتى 30%، وتصريح العيادات الخارجية حتى 24 %، وتصريح التشغيل الطبي الخاص بمراكز التشخيص والمختبرات الطبية حتى 32 %، وسيستفيد من هذه المبادرة أكثر من 170 من المرافق الطبية في المنطقة الحرة.

وقال الدكتور رمضان البلوشي رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: «إنه تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة وكجزء من خطتنا لجذب الاستثمار في مدينة دبي الطبية قمنا بإعفاء شركائنا من بعض رسوم الخدمات الأساسية لممارسة أعمالهم في المنطقة الحرة، ووفرنا سلسلة تسهيلات لهم، حيث ترمي هذه الخطوة إلى تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال في المنطقة الحرة، وتعزيز جاذبيتها كوجهة جاذبة للاستثمار في الإمارة، وكجهة تنظيمية نسعى دائماً إلى تبني السياسات السليمة التي من شأنها أن تصب في مصلحة شركائنا لضمان استدامة خدماتنا عالية الجودة في مدينة دبي الطبية».

وللتشجيع على الإقبال على الخدمات التعليمية والبحثية قامت سلطة مدينة دبي الطبية بتخفيض رسوم حزمة من الخدمات التعليمية والبحثية، حيث خفضت رسوم تصريح الأبحاث بنسبة 45 %، كما قامت بتخفيض رسوم التصريح التشغيلي لمرافق التعليم والأبحاث بنسبة 67 %، إلى جانب تخفيض رسوم الدراسات التداخلية المموّلة بنسبة 24%، وشهادات التعليم المهني المستمر بواقع 33 %.