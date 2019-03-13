حملة مجانية للتوعية بمرض ارتجاع المعدة المريئي بمستشفى رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كشف مستشفى رأس الخيمة عن إطلاق حملة طبية مجانية خلال أيام الخميس من كل أسبوع 14 و21 و28 مارس الجاري، للتوعية بمرض ارتجاع المعدة المريئي وغيره من مشكلات الجهاز الهضمي، وتتضمن الحملة استشارات طبية مجانية يقدمها إخصائيو الجهاز الهضمي في المستشفى، وتستهدف الحملة المرضى الذين يعانون من الحموضة والغثيان وعسر الهضم والإمساك وآلام البطن والمغص وغيرها، كما يقدم المستشفى تخفيضات بنسبة 50% على تكاليف التشخيص.

حملة

وأوضح الدكتور رضا صدّيقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اربيان هيلث كير جروب» والمدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: وتنطلق الحملة خلال عدة أيام من شهر مارس؛ وتسعى لتوعية الناس بالمشكلات الصحية التي يمكن تجنّبها أو معالجتها بكل سهولة، ويعتبر طلب المشورة التخصصية الطبية الخطوة الأولى نحو تحديد المشكلة مبكراً، لافتاً إلى أن الحملة تستهدف أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في الدولة.

وأكد الدكتور سيد نفيد عزام، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى رأس الخيمة، أن ارتفاع معدلات السّمنة في دولة الإمارات أدى إلى ازدياد انتشار أمراض الجهاز الهضمي، ومن بينها مرض ارتجاع المعدة المريئي.

والذي يحذر الأطباء من الاستهانة به أو إهماله، وعلى المرضى أو الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم أو الحموضة أو الانتفاخ أو الحرقة، مراجعة الطبيب المختص للمساعدة المبكرة في اكتشاف مسبّبات المشكلة ومعالجتها في أقرب وقت ممكن، تجنّباً للوقوع في تعقيدات مستقبلية.

حالات

وأشار إلى أن المرضى بارتجاع المعدة المريئي يصابون به عندما ترتد الأحماض من المعدة باتجاه المريء، مما يهيّج بطانتها ويتسبب بحالة من عدم الراحة، ويمكن أن يتكرر وقوع هذه الحالات مرة واحدة في الشهر أو العام، وقد تكون أكثر تواتراً في بعض الأحيان، وبالرغم من أن هذا المرض لا يدعو للقلق، وإمكانية الحد من تكراراته عبر تناول الأدوية وإجراء بعض التغييرات على نمط الحياة، إلا أن زيارة الطبيب أمر ضروري في حال ارتفاع وتيرة المعاناة من هذا المرض أو تأثيره على نوعية الحياة اليومية.

وأضاف عزام: وفقاً لأحد التقارير الحديثة، يعاني أكثر من 45% من سكان الإمارات من زيادة الوزن، ويبدو أن هذا الرقم آخذ بالازدياد، وبينما تشكل السمنة واحداً من أكبر العوامل التي قد تنجم عنها الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي، ينصح الدكتور عزام الأشخاص الذين يتناولون أدوية القلب وداء السكري، ومسكنات الألم، ومضادات الاكتئاب بضرورة الحذر، حيث قد تسهم هذه العقاقير في ارتجاع المريء، وتشنّج المعدة وعسر الهضم.