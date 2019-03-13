بلدية عجمان تحصل على «أيزو» ضمان استمرارية الأعمال

المصدر: عجمان - البيان

حصلت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان على شهادة أيزو ضمان استمرارية الأعمال من قبل شركة (lloyd's register)، والتي تضمن استمرارية الأعمال في الأزمات والكوارث، وتقديم الخدمات ذات أهمية والتي تم تحديدها من قبل الدائرة لتكون أول دائرة تحصد شهادة أيزو ضمان استمرارية الأعمال على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة عقب استلامه شهادة الأيزو من قبل المدير الإقليمي للشركة، أن جهود فريق العمل مشرفة، حيث كانوا حريصين على تطبيق معايير ضمان استمرارية الأعمال، محققين لإنجاز جديد تسطره الدائرة على مستوى الشرق الأوسط.