القائم بأعمال السفارة الأمريكية: الإمارات حققت مكانة مرموقة بين الأمم

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، حفل الاستقبال الذي أقامه ستيف بوندي القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وألقى ستيف بوندي كلمة بهذه المناسبة أشاد خلالها بما تشهده علاقات البلدين من تقدم وتطور في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الإمارات حققت مكانة مرموقة بين الأمم، وباتت صاحبة كلمة مسموعة في المحافل الدولية نتيجة للتسامح والانفتاح والدبلوماسية الإماراتية، وحازت على التقدير الدولي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان، وحجزت مكانتها بين الدول الرائدة في نشر قيم التسامح والمحبة والتعايش.