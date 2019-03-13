جمعية واجب التطوعية تحتفل بيوم التمريض الخليجي

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت جمعية واجب التطوعية بالتعاون مع كلية فاطمة للعلوم الصحية احتفالية بمناسبة يوم التمريض الخليجي، الذي يصادف 13 مارس من كل عام بحضور الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس الجمعية، ومشاركة ممثلي أعضاء مجلس إدارة جمعية واجب والطاقم الإداري والتعليمي للكلية، بالإضافة إلى مجموعة من الطالبات وذلك في مقر الكلية بأبوظبي.

وهدفت الاحتفالية إلى تكريم عدد من الممرضات لتشجيعهن على مواصلة مسيرتهن المتميزة في هذه المهنة الإنسانية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها مسيرة التمريض الإماراتية، وتاريخ التمريض في الدولة ومعايير التعليم، والارتفاع بمستوى جودة الأداء، وزيادة الوعي العام بالجهود والتطورات المتلاحقة في هذه المهنة الإنسانية.

بالإضافة إلى التأكيد على التعاون المستمر بين المؤسسات التعليمية وجمعيات النفع العام، بهدف زيادة الوعي العام بمثل هذه المهن الإنسانية بما يشكل حافزاً لاستمرار تطوير الأداء العام.

وأشاد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان بالتطورات المستمرة التي تمر بها مهنة التمريض في الدولة، التي جعلت مستوى الجودة والأداء غير مسبوق ليس فقط على مستوى العالم العربي بل ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى اهتمام قيادة الدولة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بالعمل على إيجاد الأسس الكفيلة للارتقاء المستمر بهذه المهنة، منوهاً بوجود كلية فاطمة للعلوم الصحية التي تعد إحدى المؤسسات التعليمية الفريدة التي ساهمت ولا تزال في تطوير هذه المهنة واستمرارية الارتفاع بمستوى الجودة والأداء العام.

وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن ما تضمّنته الاحتفالية من مشاركات تبعث على التفاؤل الشديد، وتعد مؤشراً للمسيرة المتميزة لمهنة التمريض في دولة الإمارات العربية المتحدة.